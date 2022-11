Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt auf über 70.000

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglich erfassten Corona-Neuinfektionen in Südkorea hat erstmals seit zwei Monaten wieder die Schwelle von 70.000 übertroffen.Wie die Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention am Dienstag mitteilte, wurden am Vortag landesweit 72.883 neue Infektionsfälle erfasst.Die Gesamtzahl der Fälle im Land kletterte demnach auf fast 26,3 Millionen.Der neue Tageswert verdreifachte sich nahezu im Vergleich zum Tag davor.Die Zahl der schwer erkrankten Covid-19-Patienten lag bei 412. Die Zahl der Todesopfer in Verbindung mit dem Virus erhöhte sich um 39 auf 29.748.