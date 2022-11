Amtswürde für Priester wegen öffentlicher Todeswünsche für Yoon entzogen

Photo : YONHAP News

Die anglikanische Kirche Koreas hat einem Mitglied die Priesterwürde entzogen, weil er öffentlich den Absturz des Präsidentenflugzeugs gewünscht hat.Die Daejeon-Diözese der Kirche gab den Schritt am Montag bekannt.Der betroffene Priester hatte in den sozialen Medien zu einem landesweiten Gebet für den Absturz des Flugzeugs aufgerufen, mit dem Südkoreas Präsident Yoon Suk-yeol am Freitag zu seiner Auslandsreise nach Südostasien aufgebrochen war. Er wolle, dass das ganze Land für solch ein Unglück bete, schrieb der bisherige Priester.Später löschte er den Eintrag wieder, nachdem seine Kirche mit Protesten überflutet worden war.Ein Vertreter der Kirche sagte, dass solche Äußerungen nicht akzeptiert werden könnten, die von einem Priester stammten. Dem betroffenen Priester seien alle Ämter entzogen worden.