Veröffentlichung von Namensliste mit Opfern bei Massenpanik sorgt für Auseinandersetzung

Photo : YONHAP News

Die Veröffentlichung einer Namensliste mit Opfern der tödlichen Massenpanik in Itaewon sorgt für eine Auseinandersetzung.Das Onlinemedium Mindeulle hatte die Namen von 155 Todesopfern vom 29. Oktober veröffentlicht. Die Zahl der Todesopfer stieg mittlerweile auf 158.Als Grund nannte das Medium, dass der Gegenstand der Trauer, ohne namentlich genannt zu werden, abstrakt behandelt werde. Mindeulle warf der Regierung und der Regierungspartei vor, die Forderung nach der Veröffentlichung der Namensliste als Versuch der Entfachung eines politischen Streits herunterzuspielen.Nach eigenen Angaben hatte das Unternehmen die Zustimmung der Opfer-Angehörigen nicht einholen können, weil es keine Gruppe gebe, die die Familien als Gesamtheit vertrete.Hinterbliebene der Opfer reagieren darauf unterschiedlich. Einer sagte, seine Familie habe keine Absicht gehabt, den Namen zu veröffentlichen. Er sei verlegen, dass der Name veröffentlicht worden sei.Ein anderer Angehöriger sagte, die Namen sollten alle veröffentlicht werden. So könnte man besser die ewige Ruhe finden. Er denke, die Tochter würde sich dies wünschen.Auch politische Parteien setzten sich mit der Frage auseinander.Die Regierungspartei Macht des Volkes (PPP) kritisierte dies als zweiten Angriff. Mit der Veröffentlichung der Opferliste ohne Zustimmung der Angehörigen habe das Unternehmen den trauernden Familien erneut großen seelischen Schmerz zugefügt. Der PPP-Vorsitzende Chung Jin-suk sprach sich dafür aus, mit rechtlichen Schritten gegen das Unternehmen vorzugehen.Die DP wiederholte die Position, die Veröffentlichung der Namensliste sei für eine richtige Trauerarbeit notwendig. Eine Voraussetzung sei allerdings die Zustimmung der Hinterbliebenen.