Yoon trifft indonesischen Präsidenten Widodo

Photo : YONHAP News

Südkorea und Indonesien wollen ihre wirtschaftlichen Beziehungen in Bereichen der Spitzentechnologie stärker vorantreiben.Mit seinem indonesischen Amtskollegen Joko Widodo habe sich Präsident Yoon Suk Yeol bei einem Treffen in Bali darauf verständigt, aktive Folgemaßnahmen nach ihrem ersten Treffen im Juni zu ergreifen, um die Zusammenarbeit unter anderem bei E-Fahrzeugen und Batterien, der Infrastruktur und im Verteidigungsbereich zu stärken, teilte das Präsidialamt in Seoul mit.Yoon habe zudem betont, sein Land sei der optimale Partner für Indonesiens "4.0-Strategie". Südkoreanische Unternehmen könnten Indonesien dabei helfen, die Industrie unter Nutzung seiner reichlichen Ressourcen weiter zu entwickeln.Auch habe Yoon vorgeschlagen, ihre Zusammenarbeit bei der digitalen Erziehung, bei intelligenten Städten und im Bereich der digitalen Finanzen zu stärken.Yoon nimmt am G20-Gipfeltreffen auf Bali teil.