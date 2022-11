Präsident Yoon rät chinesischem Amtskollegen Xi zu konstruktiver Rolle in Nordkorea-Frage

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping zu einer aktiveren und konstruktiveren Rolle in der Nordkorea-Frage geraten.Beide waren am Dienstag auf Bali am Rande des G20-Gipfels zu ihrem ersten Spitzengespräch zusammengekommen.Angesichts der beispiellosen Häufigkeit nordkoreanischer Raketenstarts rief Yoon die Vetomacht China auf, eine größere Rolle zu spielen.Xi soll nach Angaben des südkoreanischen Präsidialamtes geantwortet haben, dass die Frage der koreanischen Halbinsel von gegenseitigem Interesse und der Frieden in der Region wichtig sei.Auch soll er die südkoreanische Regierung aufgefordert haben, aktiv nach Wegen zu einer Verbesserung der angespannten innerkoreanischen Beziehungen zu suchen.Zur sogenannten "kühnen Initiative" des südkoreanischen Präsidenten, wonach dieser Nordkorea wirtschaftliche Hilfe im Gegenzug zu einer Denuklearisierung in Aussicht stellte, habe Xi Unterstützung geäußert.Beide hätten die Entwicklung des bilateralen Verhältnisses seit der Beziehungsaufnahme 1992 positiv bewertet und sich auf einen Ausbau der Beziehungen auf der Grundlage von Respekt und Gegenseitigkeit verständigt.Yoons Vorschlag für einen regelmäßigen hochrangigen Dialog über Themen wie zum Beispiel Pandemie, wirtschaftliche Rezession und Klimawandel habe Xi begrüßt.Er selbst schlug außerdem einen 1,5-Track-Dialog vor, an dem sowohl Regierungsbeamte als auch Experten des Privatsektors beteiligt sind.Die beiden Präsidenten hätten sich zudem darauf geeinigt, dass die zweite Phase von Verhandlungen über den Freihandel zügig abgeschlossen werden soll und dass der Personenaustausch im Kulturbereich wichtig sei.Zu Yoons Einladung zu einem Besuch in Südkorea habe sich Chinas Präsident wohlwollend geäußert. Er wolle das Angebot in Erwägung ziehen, wenn sich die Pandemie-Lage stabilisiert habe. Auch hoffe er auf einen Besuch Yoons in China zu einem für beide Seiten günstigen Zeitpunkt.