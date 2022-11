China und Russland wollen sich für politische Lösung für Fragen der koreanischen Halbinsel einsetzen

Photo : KBS News

China und Russland wollen sich für eine politische Lösung für Fragen der koreanischen Halbinsel einsetzen.Nach Angaben des chinesischen Außenministeriums am Dienstag habe sich der Atomunterhändler Liu Xiaoming am Montag mit dem russischen Botschafter in Peking, Igor Morgulov, zu einem Gespräch getroffen. Dabei hätten sie eine positive Bewertung ihrer Zusammenarbeit in der Korea-Frage vorgenommen.Die Verteidigung von Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel und Vorbeugung einer Verschlechterung der Situation sei im gemeinsamen Interesse sowie im Interesse der internationalen Gemeinschaft.Den betroffenen Parteien rieten sie, die Gründe für die Probleme direkt anzusprechen und die jeweiligen begründeten Bedenken in ausgewogener Weise durch einen bedeutungsvollen Dialog auszuräumen.Nach weiteren Angaben des Ministeriums hätten sich beide Seiten auf die Fortsetzung der bilateralen und multilateralen Kommunikation über die Zusammenarbeit in Fragen der koreanischen Halbinsel und eine politische Lösung verständigt.