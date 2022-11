Hochpathogene Vogelgrippe-Fälle in Provinz Gangwon bestätigt

Photo : YONHAP News

In der Stadt Wonju in der Provinz Gangwon sind hochpathogene Vogelgrippe-Fälle bestätigt worden.Die zuständige Stelle teilte mit, es sei festgestellt worden, dass es sich bei den Verdachtsfällen um die Vogelgrippe des Typs H5N1 handle.In dem betroffenen Betrieb werden 66.730 Hühner gehalten.Weitere Verdachtsfälle seien in Geflügelbetrieben in Yongin in der Provinz Gyeonggi und in Jangheung in der Provinz Süd-Jeolla gemeldet worden.Der Zutritt zu allen Geflügel- und Viehzuchtbetrieben in den Provinzen Gyeonggi und Süd-Jeolla sowie der Transport seien ab 21 Uhr am Dienstag 24 Stunden lang verboten, während die Ermittlungen und die Tests liefen, hieß es weiter.Es ist das erste Mal in der Provinz Gangwon und landesweit das 13. Mal seit diesem Herbst, dass die hochpathogene Vogelgrippe ausbrach.