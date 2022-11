Dritter Affenpocken-Fall in Südkorea bestätigt

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist der dritte Fall von Affenpocken bestätigt worden.Die Seuchenkontrollbehörde KDCA teilte am Mittwoch mit, dass bei einer Person südkoreanischer Staatsangehörigkeit nach einem PCR-Test und der Gensequenzierung die Infektion bestätigt worden sei.Die Person sei am 4. November aus den Vereinigten Arabischen Emiraten eingetroffen und habe seit dem 8. Symptome wie Fieber, Schwindel und Hautläsionen.Sie wird im National Medical Center behandelt, ihre Kontaktpersonen stehen unter Beobachtung.Die ersten beiden Affenpocken-Fälle in Südkorea wurden im Juni und September dieses Jahres bestätigt.