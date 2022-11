Wieder Defizit im Handel mit Kimchi verzeichnet

Photo : YONHAP News

Südkorea verbucht im Handel mit Kimchi wegen teurer gewordener Zutaten wieder ein Defizit.Nach Angaben des Zollamts importierte das Land im Oktober Kimchi im Wert von über 17 Millionen Dollar, hauptsächlich aus China. So viel war noch nie in nur einem Monat importiert worden.In den ersten zehn Monaten dieses Jahres registrierte das Land im Kimchi-Außenhandel ein Defizit von rund 22,8 Millionen Dollar.Letztes Jahr hatte Südkorea im Handel mit Kimchi erstmals seit 2009 einen Überschuss erzielt. Das Plus lag damals bei über 19 Millionen Dollar.