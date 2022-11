Präsident Yoon von Südostasienreise zurückgekehrt

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol ist von seiner sechstägigen Südostasienreise zurückgekehrt.Die Präsidentenmaschine landete um 6.40 Uhr auf dem Stützpunkt Seoul Air Base. Yoon hatte in Kambodscha am ASEAN-Gipfel und in Indonesien am G20-Gipfel teilgenommen. Am Rande der internationalen Versammlungen gab es außerdem eine Reihe von Gipfelgesprächen mit Staats- und Regierungschefs.Beim ASEAN-Gipfel in Phnom Penh präsentierte Yoon Südkoreas neue Strategie für den Indopazifik, in deren Mittelpunkt die Schaffung einer freien, friedlichen und wohlhabenden Region steht.Im indonesischen Bali hatte er am G20-Gipfel und am Unternehmer-Gipfel Business 20 teilgenommen.Yoon kam auch mit US-Präsident Joe Biden und dem japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida zu bilateralen Gesprächen zusammen. Bei einem trilateralen Gipfel wurde eine umfassende Erklärung zur Sicherheit und Wirtschaft angenommen.Yoon kam darüber hinaus zu seinem ersten Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zusammen. Dabei wurde über die zukünftige Gestalt der Beziehungen und Chinas Rolle in der Nordkorea-Frage gesprochen. Es war das erste südkoreanisch-chinesische Spitzentreffen seit drei Jahren.