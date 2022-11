Landesweite Reifeprüfung findet morgen statt

Photo : YONHAP News

Die landesweite Reifeprüfung für das Studienjahr 2023 findet am Donnerstag statt.Heute versammeln sich die Prüflinge an über 1.300 Prüfungsorten in 84 Zonen zu einer Informationsstunde.Für Covid-19-Infizierte stehen 827 Räume an 110 Orten sowie 108 Betten in 25 Krankenhäusern zur Verfügung.Für die Prüfung haben sich 508.030 Personen angemeldet, rund 1.700 weniger als vor einem Jahr.Damit sich die Prüflinge wegen des Verkehrs nicht verspäten, wird der Arbeitsbeginn in öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen um eine Stunde auf zehn Uhr verschoben. Um Störungen durch Lärm zu vermeiden, dürfen während des Englisch-Hörtests zwischen 13 Uhr und 13.35 Uhr Flugzeuge weder starten noch landen.