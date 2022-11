Teilnahme von marokkanischen Soldaten am Koreakrieg erstmals bestätigt

Photo : YONHAP News

Es ist erstmals offiziell bestätigt worden, dass eine Reihe von marokkanischen Soldaten am Koreakrieg (1950-1953) teilgenommen hatten.Die südkoreanische Botschaft in Marokko gab am Dienstag bekannt, dass die Personalien von acht marokkanischen Soldaten, die am Koreakrieg teilgenommen hatten, offiziell bestätigt worden seien.Zwei von ihnen, Mohamed Benkaddour Lasri und Julien Djian, sollen im Jahr 1953 während des Kriegs gefallen sein. Ihre sterblichen Überreste sollen auf dem UN-Gedenkfriedhof in Busan beigesetzt worden sein.Die Botschaft ist dabei, Daten über weitere 16 mögliche Kriegsteilnehmer zu ermitteln.Südkorea und Marokko feiern dieses Jahr das 60. Jubiläum der Aufnahme ihrer diplomatischen Beziehungen. Während des Koreakriegs befand sich Marokko unter französischer Kolonialherrschaft.