BTS erhält zwei Grammy-Nominierungen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Boygroup BTS ist für die Grammy-Vergabe 2023 in den USA in zwei Kategorien nominiert worden.Nach Angaben des Veranstalters Recording Academy erhielt die siebenköpfige Band die Nominierungen für die Kategorien bestes Pop-Duo/Gruppenaufführung sowie bestes Musikvideo.Die erste Nominierung bezieht sich demnach auf das Stück "My Universe", das BTS in Zusammenarbeit mit der britischen Popgruppe Coldplay aufgenommen hat. BTS wurde damit bereits das dritte Mal nacheinander in dieser Rubrik nominiert.Für das Video zum Titel "Yet to Come" hat die Gruppe bei der Vergabe Anfang Februar in Los Angeles ebenfalls Chancen, einen der begehrten Preise zu gewinnen.