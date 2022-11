Internationaler Journalistenverband kritisiert Mitreiseverbot für MBC durch Präsidialamt

Photo : YONHAP News

Der Internationale Journalistenverband (IFJ) hat das Präsidialamt in Seoul dafür kritisiert, Reportern des Fernsehsenders MBC die Mitreise im Präsidentenflugzeug zu verbieten.Er verurteile den Ausschluss eines Medienunternehmens, der aufgrund kritischer Berichterstattung über den Präsidenten und seine Regierung erfolgt sei, hieß es in der Mitteilung des Verbands.Der Verband warf dem südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol vor, weiter gegen den Sender vorgehen zu wollen. Das setze einen "gefährlichen Präzedenzfall".Das Präsidialbüro hatte einem Reporterteam von MBC untersagt, am Freitag im Präsidentenflugzeug mitzureisen. Yoon war an dem Tag zu einer Auslandsreise nach Südostasien aufgebrochen.Das Büro warf MBC eine voreingenommene Berichterstattung vor. Der Sender hatte zuvor über angeblich herabwürdigende Äußerungen Yoons über den US-Kongress bei einem Besuch im September in New York berichtet.