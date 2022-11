Bei Midterms in USA alle vier Korea-Amerikaner erneut ins Repräsentantenhaus gewählt

Photo : YONHAP News

Bei den Zwischenwahlen in den USA haben alle vier Korea-Amerikaner ihren Sitz im Repräsentantenhaus behalten.Die Republikanerin Michelle Park Steel wurde in Kalifornien im 45. Kongresswahlbezirk am Dienstag zur Siegerin erklärt. Sie ist damit für eine zweite Amtszeit gewählt.Zuvor war Parteikollegin Young Kim letzte Woche zur Siegerin im 40. Kongresswahlbezirk erklärt worden.Auch die Demokratin Marilyn Strickland aus dem 10. Wahlkreisbezirk in Washington stand bereits als Siegerin fest und konnte damit ihren Sitz verteidigen.Die Wiederwahl des Quartetts komplettierte Andy Kim, der im dritten Wahlkreisbezirk in New Jersey noch am Wahlabend als Sieger ausgerufen wurde. Er ist damit der erste Korea-Amerikaner seit Jay Kim im Jahr 1996, der für eine dritte Amtszeit gewählt wurde.Laut politischen Analysten in den USA würde das gute Abschneiden der Korea-Amerikaner bei den Zwischenwahlen der koreanischen Gemeinde in den USA dabei helfen, die sogenannte "koreanische Macht" auf dem Gebiet der Politik zu festigen.