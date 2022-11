Außenminister Südkoreas und Frankreichs beraten über Wirtschaftssicherheit

Photo : KBS News

Südkorea und Frankreich wollen ihre Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheit in der Wirtschaft verstärken.Darauf hätten sich Südkoreas Außenminister Park Jin und seine französische Amtskollegin Catherine Colonna am Dienstag bei einem bilateralen Gespräch am Rande des G20-Gipfeltreffens auf Bali verständigt, teilte das Außenministerium in Seoul am Mittwoch mit.Beide seien der Ansicht gewesen, dass die Partnerschaft ihrer Länder angesichts der Unsicherheiten durch die Unterbrechungen in den weltweiten Lieferketten gefördert werden müsse.Auch hätten sich die Minister darauf geeinigt, mit resoluten Maßnahmen zu reagieren, sollte Nordkorea einen neuen Atomwaffentest unternehmen, hieß es. Ein solcher Test würde eine "ernsthafte Provokation" darstellen.