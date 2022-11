Internationales Südkorea will Millionenbetrag an Klimafonds überweisen

Südkorea will für den Anpassungsfonds der Vereinten Nationen für die Hilfe von Entwicklungsländern 3,6 Milliarden Won (2,72 Millionen Dollar) spenden. Der Fonds unterstützt Entwicklungsländer, die besonders anfällig für die negativen Auswirkungen des Klimawandels sind.



Das Geld solle in den nächsten drei Jahren in Tranchen von 1,2 Milliarden Won pro Jahr überwiesen werden, teilte das Finanzministerium am Mittwoch mit.



Südkorea hatte seine Unterstützungspläne bei einer internationalen Spender-Konferenz in Ägypten am Dienstag dargelegt.



Der Anpassungsfonds wurde 2001 im Rahmen des 1997 beschlossenen Kyoto-Protokolls zur Ausgestaltung des UN-Klima-Rahmenabkommens gegründet. Seit 2010 hat der Fonds Mittel in Höhe von 923,5 Millionen Dollar für verschiedene Hilfsprogramme und Projekte zur Verfügung gestellt.