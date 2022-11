US-Heimatschutzminister warnt vor steigenden Cyber-Bedrohungen

Photo : YONHAP News

US-Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas hat vor den zunehmenden Gefahren durch Cyber-Attacken gegen die USA durch "feindselige Staaten" gewarnt.Mayorkas nannte am Dienstag vor seiner Befragung durch das Heimatschutz-Komitee des US-Kongresses in einem Dokument namentlich China, Russland und Nordkorea, von denen zunehmend entsprechende Gefahren ausgingen.Die Bedrohungen durch Cyber-Attacken gegen die kritische Infrastruktur in den USA einschließlich der Finanzinstitute und des Stromnetzes, sowie andere destabilisierende Maßnahmen durch feindselige Staaten seien niemals "größer oder komplexer" gewesen.Länder wie China, Russland, Nordkorea und der Iran seien dabei, ihre Cyber-Kapazitäten zu verbessern, um mehr Schaden anrichten zu können, hieß es.