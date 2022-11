Börse in Seoul schließt schwächer

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Mittwoch schwächer geschlossen.Der Kospi verlor 0,12 Prozent auf 2.477,45 Zähler.Die Anleger hätten angesichts geopolitischer Sorgen in Europa nach den kräftigen Kursanstiegen in letzter Zeit Gewinne mitnehmen wollen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Die Raketen in Polen würden voraussichtlich die geopolitische Situation in Europa nicht drastisch verschlechtern. Doch verursache dies Marktschwankungen und veranlasse nach den jüngsten Zuwächsen an den Aktienmärkten zu Gewinnmitnahmen, wurde Analyst Seo Sang-young von Mirae Asset Securities von Yonhap zitiert.