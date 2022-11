Präsidialamt: Yoon und Kishida einer Ansicht über schnelle Lösung von Zwangsarbeiter-Frage

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol und der japanische Premierminister Fumio Kishida sollen beim Gipfel am Sonntag de facto dieselbe Ansicht geteilt haben, dass die Frage der Entschädigung für Zwangsarbeit während des Zweiten Weltkriegs bald gelöst werden solle.Ein Mitarbeiter des südkoreanischen Präsidialamtes sagte am Mittwoch, dass beide Führer in Kambodscha eine tiefgehende Diskussion über die Nordkoreafrage sowie andere regionale und globale Angelegenheiten geführt hätten.Zwar seien keine konkreten Maßnahmen zur Zwangsarbeit erörtert worden. Indem sie aber den festen Willen für die Lösung schwebender Angelegenheiten bestätigt hätten, hätten sie bilateralen Verhandlungen starken Vorschub geleistet, hieß es.Zur Bewertung der heute abgeschlossenen Asienreise von Yoon bekräftigte das Präsidialamt auch die Bedeutung der Diplomatie gegenüber China.Es bestehe weiterhin ein ausreichender diplomatischer Spielraum in den Beziehungen mit China. Mit dieser Bemerkung reagierte das Präsidialamt auf die Stimmen, dass sich im Zuge der Bekanntgabe von Yoons Strategie für den indopazifischen Raum und der Annäherung an die USA und Japan der diplomatische Spielraum gegenüber Peking verengt habe.Der Einschätzung, dass Seouls Diplomatie ausschließlich auf die USA fokussiert sei, sei schwer zuzustimmen. Es bestehe genügend Spielraum für die Kooperation zwischen Südkorea und China auf globaler Ebene, hieß es.