IAEA: Nordkoreas Atomtestgelände weiterhin betriebsbereit

Photo : YONHAP News

Das nordkoreanische Atomtestgelände in Punggye-ri in Kilju ist laut der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) weiterhin betriebsbereit.Das Gelände sei jederzeit für einen Atomtest vorbereitet, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi zum Auftakt einer regulären Vorstandssitzung der Agentur am Mittwoch in Wien.Laut Grossi gebe es im Tunnel Nummer 3 Hinweise auf Aktivitäten. Im Tunnel 4 würden jedoch keine besonderen Bewegungen beobachtet, nachdem dort zum Eingang führende Straßen wiederhergestellt worden seien.Zu den Atomanlagen in Yongbyon sagte der IAEA-Chef, dass ein Fünf-Megawatt-Reaktor und Zentrifugen-Anreicherungsanlagen anscheinend weiterhin in Betrieb seien. Im September habe es Anzeichen für einen Test des Kühlsystems des Leichtwasserreaktors gegeben. Im Oktober habe es beim Austritt von abgekühltem Wasser Änderungen gegeben, hieß es.