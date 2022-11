Präsident Yoon trifft mit Kronprinz Saudi-Arabiens Mohammed bin Salman zusammen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol kommt heute in Seoul zu einem Gespräch mit dem Kronprinzen und Premierminister Saudi-Arabiens, Mohammed bin Salman, zusammen.Dies gab das südkoreanische Präsidialamt am Donnerstag bekannt.Im Mittelpunkt des Gesprächs bei einem Mittagessen werden voraussichtlich Saudi-Arabiens Urbanisierungsprojekt "Neom City"und Kooperationsmöglichkeiten in den Bereichen AKW-Bau und Rüstungsindustrie stehen."Neom City" ist ein 500-Milliarden-Dollar-Projekt, bei dem bin Salman auf einer Fläche von 26.500 Quadratkilometern in der nordwestlichen Provinz Tabuk eine zukunftsorientierte Stadt bauen will.