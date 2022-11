Ministerpräsident Han nimmt an APEC-Gipfel in Bangkok teil

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Han Duck-soo bricht heute zur Teilnahme am Gipfel des Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsrates (APEC) nach Bangkok auf.Laut seinem Büro wird Han beim zweitägigen Gipfel bis Samstag die Rolle der APEC und Südkoreas Bemühungen um Maßnahmen zum Klimawandel, der Wiederherstellung des multilateralen Handelssystems und der Lieferketten thematisieren.Der erste APEC-Gipfel in Präsenz seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie wird diesmal unter dem Leitthema "Open, Connect and Balance" stattfinden. Dazu kommen Regierungs- und Staatschefs aus den 21 Mitgliedsländern zusammen.Am Rande des Gipfels will Han auch um Unterstützung für die Austragung der Weltexpo 2030 in Busan werben.