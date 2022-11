Jährliche landesweite Reifeprüfung findet statt

Photo : YONHAP News

In Südkorea hat am Morgen die jährliche landesweite Reifeprüfung begonnen.Die Prüfung zur Feststellung der Hochschulreife, im Koreanischen "Suneung" genannt, begann um 8.40 Uhr mit den Prüfungsfragen zur koreanischen Sprache. Anschließend müssen die Prüflinge Aufgaben in den Fächern Mathematik, Englisch, koreanische Geschichte und Naturwissenschaften lösen. Den Abschluss bilden die Prüfungen in Fremdsprachen. Der Test wird um 17.45 Uhr zu Ende gehen.Es gibt dieses Jahr etwa 508.000 Prüflinge, rund 1.700 weniger als im Vorjahr.Die Reifeprüfung findet damit bereits zum dritten Mal vor dem Hintergrund des Pandemiegeschehens statt. Prüflinge, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, dürfen ihre Wohnung und das Krankenhaus verlassen, um am Prüfungsort die Aufgaben zu lösen. Mit Stand 12 Uhr am Mittwoch fielen 2.317 Prüflinge unter diese Regelung.Infizierte werden die Prüfung in einem separaten Raum ablegen. Die Regierung richtete hierfür 827 Räume an 110 Prüfungsorten ein. Auch wurden etwa 100 Betten in 25 Krankenhäusern landesweit für Prüflinge reserviert, die wegen der Infektion zurzeit in Quarantäne bleiben müssen.Für alle Prüflinge besteht eine Pflicht zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes. Die Ergebnisse erfahren die Testteilnehmer am 9. Dezember.