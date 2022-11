UN-Ausschuss verabschiedet 18. Jahr in Folge Menschenrechtsresolution zu Nordkorea

Photo : YONHAP News

Der Dritte Ausschuss der UN-Generalversammlung hat am Mittwoch das 18. Jahr in Folge eine Menschenrechtsresolution zu Nordkorea verabschiedet.Die Resolution wurde am UN-Hauptsitz in New York im Konsens verabschiedet. Erstmals war eine solche Resolution im Jahr 2005 beschlossen worden.Initiiert wurde die Resolution von der Europäischen Union. Südkorea trat erstmals nach vier Jahren wieder als Co-Sponsor auf. Der Beschluss wird im kommenden Monat in der Generalversammlung eingereicht.Die neue Resolution ist fast identisch mit der in den Vorjahren. Neu hinzugekommen ist eine Forderung im Zusammenhang mit dem 2020 nahe der Grenze im Westmeer von nordkoreanischen Soldaten getöteten südkoreanischen Fischereibeamten. Demnach soll Pjöngjang den zuständigen Behörden und Hinterbliebenen alle Informationen zu dem Fall bereitstellen.Nordkoreas Botschafter bei den Vereinten Nationen, Kim Song, wies die Resolution als politische Intrige zurück.