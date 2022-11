Seoul begrüßt Verabschiedung von Menschenrechtsresolution zu Nordkorea durch UN-Ausschuss

Photo : KBS News

Die südkoreanische Regierung hat die von einem UN-Ausschuss angenommene Menschenrechtsresolution zu Nordkorea willkommen geheißen.Das Außenministerium in Seoul teilte am Mittwoch in einem Kommentar mit, Seoul begrüße, dass der Dritte Ausschuss der UN-Generalversammlung unter Beteiligung von 63 Mitgliedsländern als Co-Sponsor, darunter auch Südkorea, die Resolution im Konsens verabschiedet habe.Seoul schenke der Tatsache besonderes Augenmerk, dass Nordkorea in der Resolution dazu aufgerufen werde, alle Informationen zu den Menschenrechtsverletzungen gegenüber nicht nordkoreanischen Bürgern, den Familien und relevanten Institutionen bereitzustellen.Das Ministerium wies außerdem auf die Forderung in dem Dokument hin, dass die Menschenrechte der nach Nordkorea repatriierten Nordkoreaner nicht verletzt werden sollen.Von 2019 bis 2021 hatte sich Südkorea nicht als Co-Sponsor an der entsprechenden Resolution beteiligt. Für diese Entscheidung waren die möglichen negativen Auswirkungen auf die innerkoreanischen Beziehungen berücksichtigt worden.Nach Einschätzung von Experten bemüht sich die amtierende Regierung darum, die Frage der nordkoreanischen Menschenrechtsverletzungen auf internationaler Ebene anzusprechen.