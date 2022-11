Son Heung-min auf Rang 13 unter Fußballstars bei Katar-WM

Photo : KBS News

Son Heung-min von Tottenham Hotspur rangiert auf der Liste der besten Teilnehmer an der WM-Endrunde in Katar auf Platz 13.Die Liste mit den Namen der in Katar vertretenen 50 besten Fußballstars wurde vom Sportsender ESPN erstellt.Der US-amerikanische Sportsender veröffentlichte diese am heutigen Donnerstag auf seiner Homepage und schrieb, aus Südkorea seien jüngst eine Reihe talentierter Fußballspieler hervorgegangen. Noch aber ruhten die größten Hoffnungen der Südkoreaner auf Superstar Son.Vor der WM in Russland 2018 stand Son auf Rang 37 der Liste des Senders, der sein Ranking der besten Einzelspieler vor jeder Endrunde veröffentlicht.Auf Rang eins der aktuellen Liste steht Kylian Mbappé aus Frankreich, gefolgt von Karim Benzema (Frankreich) und Kevin De Bruyne (Belgien). Rang vier belegt der Argentinier Lionel Messi.