Wirtschaft Handelskommission bittet Vietnam um Überprüfung von Regelungen zu koreanischen Waren

Südkorea hat Vietnam um die Überprüfung von Regelungen zu koreanischen Gütern gebeten.



Das teilte die dem Handelsministerium unterstellte Handelskommission am Donnerstag mit.



Die Bitte sei bei zwei Gesprächsrunden mit der vietnamesischen Behörde für handelspolitische Schutzmaßnahmen in der vietnamesischen Stadt Ninh Bình geäußert worden.



Schutzmaßnahmen werden ergriffen, um materiellen Schaden von der heimischen Industrie abzuwenden. Dazu zählen Antidumping-Maßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen im Bereich der Zölle sowie Schutzzölle.



Südkoreas Verhandlungsführer, der Kommissionsvorsitzende Shin Dong-joon, habe seinem Ansprechpartner, Abteilungsleiter Le Trieu Dung, gesagt, dass Vietnam für Südkorea im letzten Jahr der fünftwichtigste Handelspartner gewesen sei. Unter den ASEAN-Staaten sei das Land Südkoreas wichtigster Handelspartner.



Eine Überprüfung von Schutzmaßnahmen sei erforderlich, wenn berücksichtigt werde, dass mehr als 8.800 südkoreanische Unternehmen in Vietnam aktiv seien.



Vietnam prüft zurzeit Antidumping-Maßnahmen und Schutzmaßnahmen wegen verzinktem Stahl aus Südkorea. Auch zu den Einfuhren von halbfertigen Produkten sowie einigen Produkten aus legiertem und nicht legiertem Stahl stellen vietnamesische Behörden zurzeit Untersuchungen an.