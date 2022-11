Nordkorea warnt im Falle erweiterter Abschreckung durch USA vor stärkeren militärischen Maßnahmen

Photo : KBS News

Nordkorea hat vor stärkeren militärischen Maßnahmen gewarnt, sollten die USA ihre erweiterte Abschreckung für Südkorea ausbauen.Die Reaktion des Nordens werde in dem Maße schärfer wie die USA "provokative" und "anmaßende" Aktivitäten auf der koreanischen Halbinsel und in der Region ergriffen, wurde die Außenministerin Choe Sun-hui am Donnerstag von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA zitiert.Solche Antworten würden bei den USA und ihrem Gefolge als ernsthaftere, realistische und unvermeidliche Bedrohung ankommen. Sie richte eine strenge Warnung an Südkorea, die USA und Japan angesichts deren Entschlossenheit, die erweiterte Abschreckung durch die USA auszubauen, hieß es weiter.Die drei Länder hätten bei ihrem jüngsten Gipfel gerechtfertigte militärische Gegenmaßnahmen zu aggressiven Kriegsübungen als Provokation kritisiert und eine erweiterte Abschreckung und strenge Maßnahmen gegenüber Nordkorea diskutiert, wurde die Chefdiplomatin wiedergegeben.Choe bezog sich damit offenbar auf den Gipfel zwischen Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol, US-Präsident Joe Biden und Japans Ministerpräsident Fumio Kisihida in Kambodscha. Das Treffen war am Sonntag am Rande des ASEAN-Gipfels zustande gekommen.Zum Abschluss des Treffens hatten sie eine gemeinsame Erklärung angenommen. Danach haben die drei Staaten eine Zusammenarbeit für den Ausbau der erweiterten Abschreckung gegenüber Nordkorea vereinbart.