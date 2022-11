Internationales Südkorea und USA führen Gespräche über Cyber-Bedrohungen durch Nordkorea

Südkorea und die USA haben sich über Maßnahmen gegen Cyber-Attacken durch Nordkorea beraten.



Die Beratungen auf Arbeitsebene hätten am Mittwoch in Seoul stattgefunden, teilte das südkoreanische Außenministerium am Donnerstag mit.



Sie seien vom Leiter des Büros für die nordkoreanische Nuklearfrage im Außenministerium, Lee Tae-woo, und dem stellvertretenden Gesandten für Nordkorea im US-Außenamt, Jung Pak, geleitet worden. Etwa 60 Regierungsvertreter aus den Bereichen Diplomatie, Sicherheit und Aufklärung von beiden Seiten hätten ebenfalls daran teilgenommen.



Beide Delegationen hätten aktuelle Informationen über die Cyber-Bedrohungen Nordkoreas ausgetauscht. Dabei ging es demnach auch um nordkoreanische IT-Experten, die ins Ausland entsendet werden, um Devisen für das Atom- und Raketenprogramm ihres Landes zu beschaffen.



Die Delegationen einigten sich den Angaben zufolge darauf, zusammen mit der internationalen Gemeinschaft Maßnahmen auszuarbeiten, um stärker gegen die illegalen Cyber-Aktivitäten Nordkoreas vorgehen zu können.