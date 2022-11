USA ruft China zu größerer Einflussnahme auf Nordkorea auf

Photo : YONHAP News

Die USA haben China zu einem größeren Engagement beim Vorgehen gegen Bedrohungen durch das nordkoreanische Atomprogramm aufgerufen.Die USA seien bereit, sich zusammen mit China, Südkorea und Japan stärker für eine diplomatische Lösung hinsichtlich der Bedrohungen Nordkoreas einzusetzen, sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums am Mittwoch in Washington.Gemeinsam müsse man Nordkorea daran hindern, sein "widerrechtliches" Programm für ballistische Raketen und andere Massenvernichtungswaffen voranzutreiben. Das Ziel müsse weiter die komplette Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel sein.US-Präsident Joe Biden habe dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping bei ihrem Treffen am vergangenen Montag auf Bali gesagt, dass China die Verantwortung habe, Pjöngjang deutlich zu machen, es solle auf illegale Raketen- oder Atomtests verzichten.Biden habe betont, die gesamte internationale Gemeinschaft einschließlich Chinas habe ein Interesse daran, dass Pjöngjang als verantwortlicher Staat handele.