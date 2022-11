Mehr als 20 Absichtserklärungen zwischen Südkorea und Saudi-Arabien unterzeichnet

Photo : YONHAP News

Anlässlich des Besuchs des Kronprinzen und Premierministers Saudi-Arabiens, Mohammed bin Salman, in Südkorea sind mehr als 20 Absichtserklärungen (MoU) unterzeichnet worden.Das Ministerium für Industrie und Handel und das saudi-arabische Investitionsministerium veranstalteten am heutigen Donnerstag ein Investitionsforum in Seoul.Wie aus informierten Kreisen verlautete, seien bei diesem Forum fünf Verträge abgeschlossen worden. Dazu zählten unter anderem ein Vertrag zwischen dem südkoreanischen Unternehmen Hyundai Rotem und dem Ministerium Saudi-Arabiens für den Bau des Eisenbahnnetzes im Rahmen des Urbanisierungsprojektes "Neom City" und weitere in den Bereichen Petrochemie und Arzneimittel."Neom City" ist ein 500-Milliarden-Dollar-Projekt, in dessen Zuge der Kronprinz bin Salman auf einer Fläche von 26.500 Quadratkilometern in der nordwestlichen Provinz Tabuk eine zukunftsorientierte Stadt bauen will.Zudem hätten Unternehmen und Institutionen Saudi-Arabiens ebenfalls mit fünf südkoreanischen Unternehmen, darunter das Bauunternehmen Samsung C&T und der Stromversorger KEPCO, 18 Absichtserklärungen unterzeichnet. Zu den wichtigsten Inhalten der Verträge gehöre außerdem, dass die Entwicklung erneuerbarer Energien und die Produktion von Wasserstoff und Ammoniak gemeinsam vorangetrieben werden, hieß es weiter.