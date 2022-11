Bezirks-Feuerwehrchef wird zur Massenpanik in Seoul befragt

Photo : YONHAP News

Im Rahmen seiner Untersuchungen zu der tödlichen Massenpanik in Seoul vor fast drei Wochen will ein Sonder-Ermittlungsteam den Chef der Feuerwehr des betroffenen Stadtbezirks befragen.Der Leiter der Bezirksfeuerwehr Yongsan, Choi Seong-beom, werde als Verdächtiger wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung und Vernachlässigung der Sorgfaltspflicht befragt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er sei für Montag vorgeladen worden.Choi wird vorgeworfen, nicht angemessen auf die Katastrophe mit über 150 Toten im Vergnügungsviertel Itaewon reagiert zu haben. Er habe unter anderem entschieden, dass es unnötig sei, zusammen mit der Polizei auf die Notlage zu antworten.Außer Choi soll am Montag auch der frühere Polizeichef von Yongsan, Lee Im-jae, wegen des gleichen Vorwurfs befragt werden.Lee soll erst 50 Minuten nach den ersten Berichten über das nächtliche Unglück in der Polizeidienststelle Itaewon, die sich in Yongsan befindet, erschienen sein.Nach der Tragödie hatte die Polizei Fehler eingeräumt. Demnach hatte sie unangemessen auf eingehende Notrufe reagiert.