Seoul: Nordkorea feuert Kurzstreckenrakete in Richtung Meer

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs am Donnerstag eine ballistische Kurzstreckenrakete in Richtung Ostmeer abgefeuert.Die Rakete sei etwa 240 Kilometer weit geflogen, bevor sie ins Meer gestürzt sei, teilte der Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte mit.Vor dem jüngsten Raketentest hatte die nordkoreanische Außenministerin Choe Son-hui den USA und ihren Verbündeten gedroht.Sollten die USA an ihren Plänen festhalten, ihre "erweiterte Abschreckung" zur Verteidigung Südkoreas und Japans zu verstärken, werde Nordkorea mit einer "stärkeren" militärischen Reaktion antworten, wurde Choe von den Staatsmedien zitiert.Nordkorea hatte vor gut einer Woche ebenfalls eine Kurzstreckenrakete getestet. Dem Land sind Tests mit ballistischen Raketen durch UN-Resolutionen untersagt.