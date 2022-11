Photo : YONHAP News

Staatspräsident Yoon Suk Yeol und der Kronprinz und Premierminister Saudi-Arabiens, Mohammed bin Salman, haben eine stärkere Beteiligung südkoreanischer Unternehmen am Urbanisierungsprojekt "Neom City" vereinbart.Nach Angaben des Präsidialamtes habe Yoon beim Gespräch mit bin Salman darauf hingewiesen, dass Saudi-Arabien der größte Handelspartner Südkoreas im Nahen Osten sowie ein enger Partner des Landes für die Wirtschaft und Energiesicherheit sei. Es sei insofern genau der richtige Zeitpunkt für die Hochstufung der bilateralen Beziehungen, als Saudi-Arabien im Zuge der sogenannten Vision 2030 eine neue Zukunft aufbaue.Der Kronprinz erwiderte, südkoreanische Unternehmen hätten seit der Aufnahme bilateraler diplomatischer Beziehungen einen großen Beitrag zur Entwicklung der Infrastruktur des Landes geleistet. Die Kooperation mit Südkorea solle weiter verstärkt werden.Bin Salman betonte, insbesondere sei die Verstärkung der Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Verteidigungsindustrie und Infrastrukturmaßnahmen gewünscht.Nach weiteren Angaben des Seouler Präsidialamtes sei auch die Gründung eines Komitees für die strategische Partnerschaft zwischen Präsident Yoon und Kronprinz bin Salman vereinbart worden.Bei der Vision 2030 Saudi-Arabiens handelt es sich unter anderem um den Bau von "Neom City". Es ist ein 500-Milliarden-Dollar-Projekt für den Bau einer zukunftsorientierten Stadt auf einer Fläche von 26.500 Quadratkilometern in der nordwestlichen Provinz Tabuk.