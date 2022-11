29 Prozent der Südkoreaner mit Arbeit von Präsident Yoon Suk Yeol zufrieden

Photo : YONHAP News

29 Prozent der Südkoreaner sind mit der Arbeit von Präsident Yoon Suk Yeol zufrieden.Der Beliebtheitswert sank damit erstmals seit über einem Monat wieder unter 30 Prozent.Laut dem am Donnerstag veröffentlichten Ergebnis einer Umfrage von National Barometer Survey (NBS) bei 1.000 Erwachsenen gaben 29 Prozent an, dass Yoon seine Arbeit als Präsident gut mache. 62 Prozent waren der gegenteiligen Meinung.Die Umfrage war von Montag bis Mittwoch durchgeführt worden. NBS ermittelt den Beliebtheitswert alle zwei Wochen.In der ersten Oktober-Woche hatte die Zustimmung in der Bevölkerung bei 29 Prozent gelegen und sich in der dritten Oktober-Woche und ersten November-Woche auf 31 Prozent verbessert.55 Prozent der Befragten unterstützen eine parlamentarische Untersuchung zum Unglück in Itaewon. 41 Prozent hielten eine solche Untersuchung für nicht notwendig.Die regierende Partei Macht des Volkes kam auf einen Zustimmungswert von 30 Prozent und verlor damit gegenüber der vorigen Umfrage drei Prozentpunkte. Die führende Oppositionspartei Minjoo-Partei Koreas konnte um zwei Prozentpunkte auf 33 Prozent zulegen.Die Entscheidung des Präsidialamtes, auf Yoons Südostasienreise MBC-Reporter nicht im Präsidentenflugzeug mitzunehmen, bewerteten 65 Prozent als "unangemessen".Das Konfidenzniveau der Umfrage beträgt 95 Prozent, die Fehlerquote plus/minus 3,1 Prozentpunkte.Die Fragen und Auswertungsergebnisse können im Internetauftritt der Kommission für Beratungen über nationale Wahlumfragen (National Election Survey Deliberation Commission) eingesehen werden.