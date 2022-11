Pentagon: Nordkoreas Raketenstarts destabilisieren Region, keine neue Normalität

Photo : YONHAP News

Das US-Verteidigungsministerium hat die Bereitschaft zur Verteidigung des Verbündeten Südkorea angesichts wiederholter nordkoreanischer Raketenstarts unterstrichen.Die Starts würden für eine Destabilisierung der Region sorgen und stellten nicht die neue Normalität dar, sagte Pentagon-Sprecherin Sabrina Singh am Donnerstag auf einer Pressekonferenz.Sollte Nordkorea die Starts dieser ballistischen Raketen fortsetzen, würde es die Region weiter destabilisieren. Die Sprecherin bekräftigte außerdem die große Entschlossenheit der USA, Südkorea und Japan zu verteidigen.Die USA würden ihren Verbündeten und Partnern in der ganzen Welt stets zur Seite stehen, besonders denen im Umfeld der koreanischen Halbinsel. Die USA hätten Nordkorea aufgefordert, das Abfeuern ballistischer Raketen zu unterlassen.Nordkorea hat am Donnerstag erneut eine ballistische Kurzstreckenrakete in Richtung Ostmeer abgefeuert, acht Tage nach dem letzten Raketenstart.