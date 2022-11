Ranghohe Beamte des Pentagon erläutern Nuklearstrategie der USA

Photo : YONHAP News

Ranghohe Beamte des US-Verteidigungsministeriums haben in Seoul die Nuklearstrategie der US-Regierung erläutert.Das Verteidigungsministerium in Seoul gab bekannt, am gestrigen Donnerstag hätten ranghohe Pentagonmitarbeiter das Seouler Ministerium besucht und die Berichte zu den wichtigen Verteidigungsstrategien Washingtons, darunter Nuclear Posture Review (NPR) und Missile Defense Review (MDR) erläutert.Darüber hinaus hätten die Vertreter beider Länder weitere Maßnahmen zur erweiterten Abschreckung gegenüber Atom- und Raketenbedrohungen Nordkoreas erörtert, hieß es.Wie aus informierten Kreisen verlautete, sei in der diesjährigen Ausgabe des NPR Berichtes festgeschrieben, dass in extremen Fällen Nuklearwaffen eingesetzt werden könnten. So wie in der Ausgabe aus dem Jahr 2018 stehe darin ebenfalls, dass ein atomarer Angriff Nordkoreas zum Zusammenbruch des Regimes in Pjöngjang führen würde.Das Seouler Ministerium ergänzte, auch im Juli letzten Jahres habe die US-Seite den Inhalt der Berichte NPR und MDR in Seoul erläutert und die Meinungen Südkoreas für die Erstellung der Berichte mitberücksichtigt.