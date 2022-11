Südkoreas UN-Botschafter spricht sich gegen Erweiterung von ständigem Sicherheitsrat aus

Photo : YONHAP News

Als Maßnahme zur Reform des UN-Sicherheitsrats befürwortet die südkoreanische Regierung, nicht die Zahl der ständigen Ratsmitglieder, sondern die Zahl der nichtständigen Mitglieder zu erhöhen.Mehr ständige Mitglieder würden langfristig der Repräsentativität und der Nachhaltigkeit des Rats schaden, sagte der südkoreanische UN-Botschafter Hwang Joon-kook am Donnerstag bei einer UN-Generalversammlung in New York.Hwang schlug stattdessen vor, die Zahl der allgemeinen Vorstandsmitglieder durch regelmäßige Abstimmungen zu erhöhen.Die Meinung teilen unter anderem Italien, Spanien, Kanada, Mexiko und Argentinien.Die Erhöhung der Zahl der ständigen Ratsmitglieder treiben die sogenannten G4-Staaten, Deutschland, Japan, Indien und Brasilien, voran. Unterstützt wird der Vorstoß von Großbritannien und den USA.Die US-Botschafterin Linda Thomas-Greenfied bestätigte die Position ihrer Regierung, sowohl die Zahl der ständigen als auch die der nichtständigen Mitglieder zu erhöhen.