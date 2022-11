USA wollen Dialog mit Südkorea über Investitionsgesetz fortführen

Photo : KBS News

Die USA wollen ihren Dialog mit Südkorea über das neue Investitionsgesetz fortführen.Das teilte der für Wirtschaftswachstum, Energie und Umwelt zuständige Abteilungsleiter im Außenministerium, Jose Fernandez, am Donnerstag mit. Der Dialog mit Südkorea über den Inflation Reduction Act (IRA) werde fortgesetzt, sagte er bei einer vom Koreanischen Wirtschaftsinstitut in Washington organisierten Veranstaltung.Nach dem Gesetz sollen für Elektrofahrzeuge nur dann Steuergutschriften gewährt werden, wenn diese in Nordamerika hergestellt wurden.Der Beamte hob bei der Veranstaltung die Bedeutung des neuen Gesetzes hervor, dessen Einfluss auf das Klima zehnfach höher sei als bei jedem anderen Gesetz in der Geschichte der USA.Die im IRA festgelegten Ziele könnten aber nicht von den USA allein erreicht werden. Die USA bräuchten Partner wie Südkorea mit einer starken Industrie für die Produktion von Autos und Batterien.Die USA seien sich der Bedenken in Südkorea wegen des Gesetzes bewusst. Washington sei entschlossen, im Zuge der Implementierung des Gesetzes mit Südkorea zu beraten. Er freue sich über den offenen Meinungsaustausch der beiden Länder, hieß es weiter.