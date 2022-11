Business-Forum von Regierungs- und Unternehmensvertretern Südkoreas und Spaniens in Seoul

Photo : YONHAP News

In Seoul hat das Business-Forum unter Beteiligung von Regierungs- und Unternehmensvertretern Südkoreas und Spaniens stattgefunden.Das Ministerium für Industrie und Handel teilte mit, dem von der spanischen Handelskammer organisierten Forum hätten unter anderem Minister Lee Chang-yang sowie der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez und Industrieministerin Reyes Maroto beigewohnt.In der Gratulationsrede sagte der südkoreanische Industrieminister, unter Berücksichtigung der Größe der Volkswirtschaften beider Länder gewinne die bilaterale Wirtschaftskooperation an Potenzial für eine Ausweitung. Spanien verfüge über Stärken in der Automobilindustrie, so dass die Zusammenarbeit beim Übergang zu Zukunftsautos gewünscht werde.Lee ergänzte, Unternehmen beider Länder seien ebenfalls dabei, die bilateralen Investitionen auszuweiten. Die Ausweitung der Kooperation im Bereich erneuerbare Energien sei ebenfalls erwägenswert.