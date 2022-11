Photo : YONHAP News

Die offizielle Anfeuerungstruppe der Fußballnationalmannschaft "The Red Devils" will die abgesagte Straßenanfeuerung während der Weltmeisterschaft in Katar doch noch verwirklichen.Die Anfeuerungstruppe teilte am Donnerstag mit, zu diesem Zweck habe sie bei der Stadt Seoul die Genehmigung für die Nutzung des Gwanghwamun-Platzes für den Zeitraum vom 23. November bis 3. Dezember beantragt. Schätzungsweise 10.000 Menschen würden erwartet, hieß es.Der Leiter der Anfeuerungstruppe Lee Jung-geun gab bekannt, Sicherheitsmaßnahmen ausarbeiten und ausreichend Sicherheitskräfte vor Ort stationieren zu wollen. Ein offizielles Schreiben für die Zusammenarbeit sei der Polizei sowie Feuerwehr eingereicht worden.Wegen des tödlichen Massengedränges Ende Oktober im Seouler Ausgehviertel Itaewon hatte der koreanische Fußballverband Anfang November die Straßenanfeuerungen während der WM abgesagt.