Spitzenunternehmer kommen mit Kronprinz Saudi-Arabiens zusammen

Photo : YONHAP News

Spitzenunternehmer Südkoreas sind am gestrigen Donnerstag mit dem Kronprinzen und Premierminister Saudi-Arabiens Mohammed bin Salman zu einem Gespräch zusammengekommen.Wie aus informierten Kreisen verlautete, hätten die Vorsitzenden der führenden Unternehmen, wie der Präsident von Samsung Electronics Lee Jae-yong, der Präsident der SK Gruppe Chey Tae-won sowie der Präsident der Hyundai Motor Group, Chung Eui-sun, an dem Gespräch teilgenommen. Zu den Gesprächsthemen zählten Kooperationsmöglichkeiten zwischen beiden Ländern.Ganz oben auf der Agenda habe ebenfalls die stärkere Beteiligung südkoreanischer Unternehmen an dem Megaprojekt "Neom City" gestanden.Es handelt sich um ein 500-Milliarden-Dollar-Projekt für den Bau einer zukunftsorientierten Stadt auf einer Fläche von 26.500 Quadratkilometern in der nordwestlichen Provinz Tabuk.