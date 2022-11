Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Freitagmorgen erneut eine Rakete abgefeuert.Nach Angaben der südkoreanischen Streitkräfte könnte es sich dabei um eine Interkontinentalrakete gehandelt haben.Die Rakete sei um 10.17 Uhr in Richtung Ostmeer abgefeuert worden.Am Donnerstag hatte Nordkorea eine ballistische Kurzstreckenrakete, ebenfalls in Richtung Ostmeer, abgefeuert.