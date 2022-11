Gericht will über Haftantrag für Berater von DP-Chef Lee Jae-myung entscheiden

Photo : YONHAP News

Das zentrale Bezirksgericht in Seoul will am Freitag über den Haftantrag gegen einen Berater des Chefs der oppositionellen Demokratischen Partei (DP), Lee Jae-myung, entscheiden.Jeong Jin-sang, der als enger Vertrauter Lees gilt, wird Korruption vorgeworfen.Die Staatsanwaltschaft hatte einen Haftantrag für Jeong gestellt.Ihm wird vorgeworfen, zwischen 2013 und 2010 insgesamt140 Millionen Won an Schmiergeldern von Personen erhalten zu haben, die in einen Skandal um Entwicklungsprojekte in der Stadt Seongnam und der Provinz Gyeonggi verwickelt sind. Im Gegenzug sollen die betroffenen Personen geschäftliche Gefälligkeiten von Jeong empfangen haben. Jeong bestreitet die Vorwürfe.