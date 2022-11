JCS: Nordkorea startete Interkontinentalrakete

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat heute eine ballistische Interkontinentalrakete (ICBM) abgefeuert.Der Vereinigte Generalstab Südkoreas (JCS) teilte heute mit, dass gegen 10.15 Uhr der Start einer ballistischen Langstreckenrakete durch Nordkorea vom Gebiet Sunan in Pjöngjang aus in Richtung Ostmeer entdeckt worden sei.Die Rakete flog schätzungsweise 1.000 Kilometer weit und erreichte eine Höhe von etwa 6.100 Kilometern. Die Geschwindigkeit wurde auf Mach 22 geschätzt.Zuletzt hatte Nordkorea am 3. November eine ICBM des Typs Hwasong-17 ohne Erfolg getestet. Die Rakete war damals schätzungsweise 760 Kilometer weit geflogen und hatte eine Höhe von etwa 1.920 Kilometern erreicht.Nordkorea soll heute allem Anschein nach eine ICBM desselben Modells gestartet haben.Die Informationsdienste Südkoreas und der USA sind dabei, Details der Rakete zu ermitteln.JCS-Chef Kim Seung-kyum verurteilte den heutigen ICBM-Test als eine Provokation und ernsthafte Bedrohung des Friedens und der Stabilität in der internationalen Gemeinschaft. Seoul warne davor, dass dies eine deutliche Verletzung von UN-Resolutionen darstelle. Zugleich fordere Südkorea den Norden auf, Provokationen unverzüglich einzustellen.