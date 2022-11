Yoon und Sanchez vereinbaren Ausbau bilateraler Partnerschaft

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol und Spaniens Premierminister Pedro Sanchez wollen die bilaterale Zusammenarbeit im Spitzenindustrie- und Bausektor ausbauen.Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz im Anschluss an ein Gipfeltreffen in Seoul sagte Yoon, er und Sanchez hätten vereinbart, die Kooperation in zukunftsorientierten strategischen Industriebranchen, darunter E-Auto-Batterien und erneuerbare Energien, auf Regierungsebene weiterhin zu unterstützen.Die Unterzeichnung einer Absichtserklärung zwischen Exportfinanzinstitutionen würde dem gemeinsamen Vorstoß auf den internationalen Baumarkt einen Impuls geben, sagte Yoon.Angesichts der russischen Invasion in die Ukraine habe er mit Sanchez vereinbart, zusammen mit ihren Alliierten für den Wiederaufbau und die Wiederherstellung von Frieden und Stabilität in der Ukraine die notwendige Hilfe zu leisten.