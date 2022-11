Ministerpräsident Han bittet APEC-Staaten um Stärkung des multilateralen Handelsregimes

Photo : KBS News

Ministerpräsident Han Duck-soo hat die APEC-Staaten um eine Stärkung des multilateralen Handelsregimes mit der Welthandelsorganisation (WTO) im Zentrum gebeten.Die Bitte äußerte er am Sonntag in der Plenarsitzung des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) im thailändischen Bangkok.Wie sein Büro mitteilte, habe Han angeregt, das System für den multilateralen Handel zu verbessern, indem die WTO in dessen Mittelpunkt gerückt werde. Zudem solle die asiatisch-pazifische Freihandelszone erweitert werden, um Handel und Investitionen zukunftsfähig zu machen.Auch habe Han um Anstrengungen für weitere Diskussionen über die angestrebte Freihandelszone Free Trade Area of the Asia Pacific (FTAAP) gebeten.Die Gespräche waren ins Stocken geraten. Unter anderem gibt es Differenzen über die Arbeitsbeziehungen und den Umgang mit staatlichen Unternehmen.Südkoreas Ministerpräsident rief außerdem zur Zusammenarbeit der APEC-Staaten auf, um globale Lieferketten für Ressourcen resilienter zu machen.Im Anschluss an die Plenarsitzung kam Han mit thailändischen Geschäftsleuten zu einem Mittagessen zusammen. Dabei sei über Wege zur wirtschaftlichen Kooperation gesprochen worden.