Nordkorea bezeichnet sich als Atomwaffenstaat mit stärkster ICBM der Welt

Nordkorea hat sich als Atomwaffenstaat bezeichnet, der zudem über die stärkste Interkontinentalrakete (ICBM) der Welt verfügt.Das Organ der Arbeiterpartei, "Rodong Sinmun", schrieb am Sonntag, dass der 18. November 2022 ein historischer Tag gewesen sei. Der Test der Hwasong-17 habe gezeigt, dass Nordkorea ein Atomwaffenstaat sei, der über die stärkste ICBM in der Welt verfüge.Pjöngjang werde die atomare Bewaffnung niemals aufgeben, solange die USA ihre feindselige Politik gegenüber Nordkorea nicht aufgäben, schrieb die Zeitung weiter.Der Titel als Atomwaffenstaat mit der stärksten ICBM bedeute, dass ein Präventivschlag kein ausschließlich den USA vorbehaltenes Recht sei. Nordkorea sei ein Atomwaffenstaat, der in der Lage sei, der nuklearen Hegemonie der USA standzuhalten, hieß es weiter.In dem Bericht kündigte Nordkorea außerdem eine weitere atomare Aufrüstung an. Nuklearwaffen seien ein wertvolles und mächtiges Schwert, mit dem der Frieden für künftige Generationen geschützt werden könne.