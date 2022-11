Jungkook von BTS trat bei Eröffnungsfeier des 2022 FIFA World Cup auf

Photo : YONHAP News

Der Sänger Jungkook von der südkoreanischen Popgruppe BTS ist bei der Eröffnungsfeier der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar aufgetreten.Das jüngste Mitglied der Gruppe präsentierte am Sonntag vor 60.000 Zuschauern im Stadion Al Bayt in Al Khor seine neue Solo-Single "Dreamers". Zeitweise trat er gemeinsam mit dem katarischen Sänger Fahad Al-Kubaisi auf."Dreamers" zählt zu den offiziellen Musikstücken des 2022 FIFA World Cup. Es ist der erste WM-Song, der von einem koreanischen Popsänger allein gesungen wurde.Das Eröffnungsspiel im Anschluss an die Feier verlor der Gastgeber gegen Ecuador mit 0:2. Katar wurde damit der erste WM-Gastgeber, der das Eröffnungsspiel verlor.Insgesamt 63 weitere Partien werden ausgetragen. Das Finale findet am 18. Dezember statt.Südkorea bestreitet sein erstes Spiel am Donnerstag gegen Uruguay. Die weiteren Gruppengegner sind Ghana und Portugal.